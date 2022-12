Sanremo 2023 | Francesca Fagnani sarà conduttrice di una serata | cast e anticipazioni

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Mancano ancora un bel po’ di settimane, ma i riflettori sono già puntati sul Festival di, su quell’edizione che prenderà il via a febbraio e che vedrà alla conduzione, ancora una volta, Amadeus. Con lui sul palco ciGianni Morandi, che lo accompagnerà per tutta la kermesse musicale (per lui non è certo la prima volta, ha già condotto, la prima volta con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Belén Rodriguez ed Elisabetta Canalis, la seconda con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova.), poi nella prima e nell’ultimavedremo l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Ma non solo. Proprio questa mattina, infatti, il direttore artistico ha svelato un’altra anticipazione: con lui all’Ariston ci, come co-per una, la giornalista ...

Innanzitutto il suo nome è presente nella lista dei Big in gara aannunciata da Amadeus , ma non solo. Attraverso un video teaser postato sul suo Instagram , Elodie Di Patrizi ha ...L'altro scoop su: tutti i cantanti in gara . L'annuncio di Amadeus. Amadeus, ospite della prima puntata del programma di Fiorello 'Viva Rai2', ha annunciato che Francesca ...Quando inizia il Festival di Sanremo 2023 E chi sono gli artisti scelti da Amadeus per la gara canora I dettagli a seguire nell'articolo ...Elodie torna a Sanremo nel 2023: sarà l’antipasto per la sua prima docu-serie e per un concerto speciale al Forum di Milano. Il 2023 sarà l’anno di Elodie Probabile. Come d’altronde ogni anno, almeno ...