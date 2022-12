SANREMO 2023 | FRANCESCA FAGNANI PRIMADONNA PER UNA SERA L’ANNUNCIO DI AMADEUS

Dal Piemonte a New York, fino a Shanghai, l'evento si conferma la più grande bagna cauda collettiva al mondo e ci sono già le date: 24, 25 e 26 novembre e 1,2 e 3 dicembre . 'Già da bambino ...Dopo Al Bano e Jasmine, sostituiti da Orietta Berti, nelavremo ancora nuovi volti seduti ... in particolare venerdì 10 febbraio, per fare spazio al Festival di, che ha ovviamente la ...Insomma, che ci piaccia o meno, al Festival di Sanremo 2023 accoglieremo sei ragazzi tra gIANMARIA, Mininni, Giuse the Lizia, Mida, Olly, Sethu, Shari, Will, Colla zio, Fiat 131, Romeo & Drill e Noor.Oltre Fiorello alla co-conduzione c'e` un altro grande assente a Sanremo 2023-proiezionidiborsa.it Amadeus rende pubblico l’elenco ufficiale dei cantanti in gara per la prossima edizione del Festival ...