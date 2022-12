Sanremo 2023 | dopo Chiara Ferragni | Amadeus annuncia un' altra co-conduttrice | ecco chi è

... ha annunciato un'altra co - conduttrice sul palco dell'Ariston : sarà la "belva" Francesca Fagnani !: dopo Chiara Ferragni, Amadeus annuncia un'altra co - conduttrice, la "belva", ...'Siamo tornati, ancora più incistati, coi muri imballati, dai dischi certificati', rappa così J - Ax nel freestyle pubblicato su Instagram dopo l'annuncio dei Big in gara al Festival di. In ...Dopo le polemiche del 2019 pare che Ultimo abbia fatto pace con la kermesse, lo vedremo infatti in gara a Sanremo 2023 ed ecco le sue ragioni raccontate in un post sul suo profilo Instagram.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...