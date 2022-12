Sanità | Meloni | ' per governo priorità ma aumento risorse per Covid legato a straordinarietà'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Il potenziamento del Servizio sanitario nazionale rappresenta per ilun tema prioritario a partire dalla necessità di favorire unapiù vicina ai territori e un utilizzo più efficiente delledel Fondo sanitario nazionale". Così il premier Giorgiaintervenendo in videocollegamento a 'L'Italia delle Regioni'. Il presidente del Consiglio, premettendo che l'"incremento" dellelegati a il"ha connotati di, ha giudicato "molto positivo" l'accordo tra le Regioni sulla ripartizione del Fondo sanitario nazionale: "dobbiamo avere come obiettivo la sostenibilità del sistema".