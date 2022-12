Salvate il soldato Rugani | situazione disperata | una sola cosa può salvarlo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Danielenon ha mai dimostrato il suo reale talento a Torino, ma ora per lui lasembra essere più serena rispetto al passato. Non ci sono assolutamente dubbi sul fatto che Danielesia stato un mezzo fallimento per la Juventus, con il difensore toscano che non ha mai dimostrato di poter valere una maglia così prestigiosa come quella bianconera. Le speranze si sono sempre di più affievolite, con le sue prestazioni che sono diventate sempre peggiori nel corso del tempo, anche se nell’ultimo periodo qualsembra essere finalmente cambiato. Ansa FotoIn questa stagione infatti la Juventus ha dimostrato di essere estremamente solida in fase difensiva, subendo pochissimi gol e addirittura nelle ultime sei partite ha sempre vinto lasciando sempre la casella zero sulle reti subite. Questo dunque ...