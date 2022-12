Salerno | è già sposato ma non lo sa | lo scopre mentre prepara il vero matrimonio

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Un 39enne ha scoperto di avere una moglie dominicana, sposata nel 2014: probabilmente i suoi documenti sono stati falsificati. Ma risolvere la questione non è affatto semplice

Sul posto sono giunti gli agenti della sezione Volanti e della Squadra Mobile, che hanno avviato le indagini e avrebberoindividuato anche alcuni dei responsabili della rissa. Condividi: Fai clic ..."Il cambiamento, evocatonel titolo di questo bando, non può che partire da eque opportunità e ... In Campania saranno realizzati progetti nelle aree di Napoli e; in Puglia nella città di ...