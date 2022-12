Russia | esplosione in un aeroporto a sudest di Mosca | almeno tre morti e 5 feriti

Tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un'avvenuta oggi in un aeroporto vicino a Ryazan, a sudest di Mosca in: lo hanno reso noto i servizi di emergenza all'agenzia di stampa russa Tass. Secondo altri media russi ripresi ......Interattivi - Dentro Kherson - La caduta in 4 tappe - Il ruolo dei partigiani Speciali - Nel vortice del conflitto - Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -...Continuano i bombardamenti della Federazione, mentre nell’aeroporto di Ryazan, a sud-est di Mosca, e in quello di Engels si registrano delle esplosioni che hanno causato delle vittime. Zelensky ‘perso ...Tre persone sono morte e almeno altre cinque sono rimaste ferite a causa di un'esplosione avvenuta oggi in un aeroporto vicino a Ryazan, a sudest di Mosca in Russia: lo ...