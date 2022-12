Ruscirà la Serie A a modificare la Legge Melandri?

Leggi su tvzoom

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Diritti Tv per 5 anni Gazzetta dello Sport, di Alessandra Gozzini, pag. 29 Meno vincoli, maggiori possibilità di attrarre investitori: una conseguenza a cui laA vorrebbe andare incontro nella vendita dei diritti televisivi nazionali. Tutti i club concordano sulla necessità dilanella parte in cui limita la cessione dei diritti Tv del nostro campionato a soli tre anni. Allungare da tre a cinque la durata dei contratti di licenza è la proposta inserita come modifica al dl «Aiuti quater» in due emendamenti identici, uno presentato da tre senatori di Forza Italia fra cui il presidente della Lazio, Claudio Lotito (vicepresidente della Commissione Bilancio e programmazione economica del Senato), e uno da Daniele Manca, Pd. Concordano le società, concordano le forre politiche. D’accordo le ...