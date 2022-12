Rubano albero di Natale e lo trascinano in scooter | si cercano gli autori del furto VIDEO

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiUnrealizzato sabato sera poco prima della mezzanotte, che immortala due giovani in sella a unomentreun abete natalizio di grandi dimensioni rubato in via Nazionale delle Puglie a Casoria, è stato recapito al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, proprio dal cittadino che ha filmato la scena e ha cercato di bloccare i ladri. Non paghi del gesto vergognoso, i protagonisti delprocedono a tutta velocità fino al centro di Napoli trascinando dietro di loro l’, non curanti dei semafori rossi, invadendo le corsie preferenziali, passando davanti al carcere di Poggioreale, proseguendo la folle corsa fino a piazza Nazionale dove hanno poi fatto perdere le loro tracce. “Abbiamo inoltrato le immagini alle forze ...

Fanpage.it

...una rara apparizione alla Casa Bianca di La rédaction de Vanity Fair Harry e Meghan Markle...per le ceneri come l'italiana Capsula Mundi che possono finire sotterrate come basi di un. In ...I due sono stati rintracciati mentre facevano colazione in una quattro stelle di Taormina . Il report. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Taormina, al termine di una ... Rubano un albero di Natale e lo trascinano con lo scooter in strada per chilometri a Napoli L’albero trascinato in scooter per chilometri tra Poggioreale e piazza Nazionale da due ragazzi in scooter senza casco ...Un video realizzato sabato sera poco prima della mezzanotte immortala due giovani in sella a uno scooter mentre trascinano un abete natalizio di grandi dimensioni rubato in via Nazionale delle Puglie ...