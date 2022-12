Roma | Dybala | ' Convocato dall' Argentina grazie a Mourinho' - Sport - Calcio - quotidiano net

L'attaccante giallorosso ha parlato del ruolo fondamentale del club per fargli guadagnare la chiamata di ...Il bomber inglese ha realizzato solo tre reti, come Chris Smalling, mentre il capocannoniere della squadra è Paulocon cinque realizzazioni. Tra le prime otto squadre in classifica, laè ...Il nome di Memphis Depay circola, in vista dell'imminente sessione di mercato di gennaio, per la Roma di José Mourinho ...Dybala non ha ancora esordito al Mondiale 2022 con l'Argentina. Le ultimissime novità sull'infortunio della Joya in vista del ritorno della Serie A ...