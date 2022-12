Roma | col caro bollette ristoranti più cari | il 20% dei romani farà Natale e Capodanno a casa

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Fare la spesa al supermarket o al mercato? Apensiamo al pranzo aoppure al ristorante? E poi a, che possiamo fare? Se non sarà necessario ricorrere alla calcolatrice, più di unno a mente o appuntando tutto su un foglio di cartadi conto in vista delle prossime e imminenti festività natalizie. Dove si potrà trascorrere quei momenti di socialità e di ritrovo con amici e parenti, a prezzi contenuti? È questione di scelte e stavolta saranno inevitabili, visti anche i tempi da crisi economica. Il rindellerende i costi deiproibitivo aCosì, in previsione di ciò che riserveranno le feste, le associazioni dei pubblici esercizi tracciano uno scenario che sarà scandito dal ...