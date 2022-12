Rita Rusic | «Sono attratta dal sesso | lo trovo bello | giocoso Ho portato io in Italia Sex and the city» 

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il Corriere della Sera intervista l’ex modella, attrice e produttrice cinematografica. Croata, arrivò inquando aveva 4 anni. Dopo gli studi per diventare odontotecnico, a Milano, si iscrisse a Medicina: per mantenersi faceva la modella. Proprio su uno dei set fotografici in cui era impegnata conobbe il produttore Vittorio Cecchi Gori. I due si sposarono nel 1983. Dopo il divorzio da Cecchi Gori, laha fondato la «Company», con la quale produce i suoi film. Ne ha prodotti 150, facendo esordire artisti come Pieraccioni, Panariello, Salemme e Antonio Albanese. Racconta la sua infanzia a Kastellir. «I miei si erano sposati giovanissimi. Mamma si occupava di noi figlie, papà suonava sassofono e clarinetto, insegnava musica, faceva un po’ di teatro e, per ...