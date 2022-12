Rai Storia

- L'ricomincia da te", questa sera alle 23.20 su Rai 3 una nuova puntata del programma condotto da Annalisa Bruchi. Con Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera e Mario ...Ha danzato per oltre venticinque anni ine in Germania con compagnie di teatri stabili e ... della Regione Abruzzo, del Comune dell'Aquila e Operazione, della Regione Puglia Residenze: ... Restart-L'Italia ricomincia da te - RAI Ufficio Stampa "Independence Day", questa sera alle 21.25 su Italia 1 il classico della fantascienza, il film che ha lanciato nel mondo del cinema Will Smith. Ecco la trama del film del 1996.Programmi tv / “Restart-L'Italia ricomincia da te”, questa sera alle 23.20 su Rai 3: ospiti e anticipazioni Programmi tv / "Cronache Criminali", questa sera alle 23.35 su Rai 1: la morte di Pasolini ...