Remigi torna sul caso Morlacchi | “Se si fosse così risentita le avrei chiesto scusa | ma non mi ha detto niente”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ospite a “Non è l’Arena”, l’84enne Memoto a parlare dellegato a Jessica, 35 anni, che gli è costato lo scorso ottobre il licenziamento da parte della Rai. Il cantante è stato accusato di molestie dopo la diffusione di un video che mostrava la sua mano scendere sul fondoschiena della giovane leader dei Gazosa, il tutto proprio durante la diretta della trasmissione “Oggi è un altro giorno”, di cui i due erano ospiti fissi. Memo Memoha raccontato a Massimo Giletti la sua versione dei fatti e, in riferimento a Jessica, ha dichiarato: “Non l’ho mai cercata e devo dire che mi dispiace. Ma cercherò di rimediare. Ci incontreremo ancora perché il nostro rapporto è sempre stato ottimo per cui non voglio rovinarlo. E’ successo purtroppo questo ...

