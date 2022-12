Regioni | Emiliano | ' territori sono ragione di crescita del Paese'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - “La giornata di oggi è molto importante. Per la prima volta infatti ledanno vita ad un loro festival, con il quale si vuole rimarcare il senso ed il significato dell'esistenza di questa istituzione. Lehanno dato prova di avere grande capacità di cambiamento edunque una delle ragioni didel”. Lo ha detto Michele, governatore della Puglia, in occasione della prima delle due giornate del Festival delle, organizzato dalla Conferenza dellee delle Province Autonome per valorizzare la ricchezza, l'identità e la specificità deiitaliani. “In questo momento ci si sta domandando se ledovrebbero avere più potere oppure ...