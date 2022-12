Regime forfettario 2023 | quali sono i nuovi requisiti per aderirvi

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Il, nel corso del, cambierà volto. La Legge di Bilancio, firmata dal nuovo esecutivo, ha introdotto una serie di importanti novità, anche sepochi i titolari di partita Iva, che hanno la possibilità di beneficiare della nuova misura. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della Legge di Bilancio, il premier Giorgia Meloni ha citato tre tasse piatte, checostituite proprio dal nuovo, che viene introdotto dal, dalla flat tax incrementale e dalla detassazione dei premi di produttività. Ricordiamo, comunque, che sulla Manovra si è ancora in attesa del via libera definitivo, che è destinato ad arrivare solo e soltanto nel momento in cui ...