Reggio Emilia | via Menetti | arriva Sakota E la ' prima' è contro Milano

BasketUniverso

Dopo l'esonero di coach Max Menetti, la Pallacanestro Reggiana riparte da un veterano di scuola slava: Dragan Sakota. 70 anni, serbo di Belgrado, ha alle spalle un lungo percorso che lo ha portato ad ...È caduta e non è riuscita a chiedere aiuto Cosa è successo Alberto Moreni, pastore di Villa Minozzo () è morto sabato sera, mentre si trovava all'Osteria del Maggio di Costabona. Il ... Reggio Emilia riporta in Italia coach Dragan Sakota Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Un uomo è morto per un malore mentre si trovava a cena con alcuni amici. Alberto Moreni, 51 anni, si è alzato da tavola dicendo di non sentirsi bene, poi è stramazzato al ...