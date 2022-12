Razzo cade in Moldavia. Chisinau alza il livello di allerta

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Le autorità ricollegano l'episodio ai bombardamenti in corso da diverse ore in tutta l'Ucraina. Il, caduto nel nord del Paese a pochi passi dal confine, non è esploso e non ci sono stati danni

TGCOM

Mentre Kiev e molte altre città ucraine vivono una pesantissima emergenza blackout e gelo, nelle regioni di Kherson, Lugansk e Donetsk continuano i bombardamenti. Un attivista ha reso noto che i russi ...05 dic 15:31in Moldavia, al confine con l'Ucraina Unè caduto in territorio moldavo a ridosso del confine con l'Ucraina. Le guardie di frontiera hanno trovato l'ordigno nei pressi di Briceni, nel ... Un razzo cade in Moldavia vicino al confine con l'Ucraina Le autorità ricollegano l'episodio ai bombardamenti in corso da diverse ore in tutta l'Ucraina. Il razzo, caduto nel nord del Paese a pochi passi dal confine, non è esploso e non ci sono stati danni ...Secondo Kiev, la Russia ha lanciato missili terrestri dalla Russia meridionale e missili navali dal Mar Caspio e dal Mar Nero ...