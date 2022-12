SPORTFACE.IT

Dal 1975, 28 giocatrici hanno occupato la prima posizione delmondiale: ripercorriamo le loro storie. Le prime due furono Chris Evert ed Evonne Goolagong ... vi proponiamo anche la versione...Tra le gioie sicuramente il nuovo approdo in top 30, prima di terminare l'anno al numero 68 delmondialeper via dei diversi punti in scadenza (fra tutti i 1000 del prestigioso ... Ranking Wta aggiornato a lunedì 5 dicembre: Trevisan archivia l'anno da migliore italiana Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Tennis, il pagellone Wta del 2022: Swiatek pigliatutto, bene Garcia e Jabeur. Allarme Raducanu. Ok Sabalenka e Gauff, male Muguruza e Osaka.