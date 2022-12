Rally | Kalle Rovanpera | “Di solito ci sono sempre aree da migliorare | quest’anno è tutto leggermente differente”

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022)guarda già al 2023 dopo aver riscritto la storia del Mondiale. Il 22enne è diventato infatti il più giovane dia primeggiare nella disciplina, dominatore assoluto da Montecarlo all’epilogo in terra giapponese. Il #69 di Toyota ha mostrato la capacità di adattarsi in ogni situazione, abile a correggere i vari errori che hanno segnato i primi anni tra i ‘grandi’ del FIA WRC. Il finnico ha saputo imporsi in ben sei eventi, una media impressionante. Il nativo di Jyväskylä ha commentato alla stampa ai microfoni di ‘DirtFish’: “Dicida, ma penso chela situazione è. Siamo stati abbastanza ...