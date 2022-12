(Di lunedì 5 dicembre 2022) Due riflessioni sull'immediato dopo Binotto , premettendo che qui non si parla né si fa il nome del successore prescelto. La prima riguarda il passato e la seconda il futuro . Tanto per cominciare, ...

Autosprint.it

Sono piemontese da parte di madre e sono cresciuta inregione meravigliosa, ma poi per ... Non solo la loro presenza mi regala energia edi fare, ma credo sia anche molto importante ...Sempre che sirestare ancora intorno al tavolo. La vicenda è più ingarbugliata di quello che ... Così,che è stata fatta passare come la resa delle armi del manager - fedele, in realtà ... Quella voglia pazza del figlio di buona donna