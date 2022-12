Qatar 2022 | ' sono tutti una manica di ladri' | Gimenez rischia maxi squalifica

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Doha, 5 dic. - (Adnkronos) -fino a 15 giornate diJosé Mariaper la sua reazione davanti alle telecamere dopo l'eliminazione dell'Uruguay dal Mondiale. Complice la vittoria all'ultimo respiro della Corea del Sud contro il Portogallo, il successo della Celeste sul Ghana non era bastato per accedere agli ottavi, con grandi recriminazioni da parte dei giocatori uruguaiani al fischio finale. Tra i più nervosi Cavani, che con un pugno aveva abbattuto il monitor del Var a bordocampo, e: il difensore dell'Atletico Madrid insieme ad altri compagni di squadra prima insegue, circonda e aggredisce verbalmente l'arbitro mentre sta per imboccare il tunnel degli spogliatoi, per poi perdere la testa mentre le telecamere le inquadrano: "Unadi… ...

Da calcio di rigore, palla a destra, rasoterra- 12 - 05 20:11:50 11' Calcio di rigore per il Brasile. Richarlison arriva alle spalle di Jung Wooyoung che nel tentativo di gestire palla lo ......974' tra il Brasile di Tite e la Corea del Sud di Paulo Bento in tempo realeIl Brasile affronta la Corea del Sud in una gara valida come sesto ottavo di finale dei Mondiali di calcio di. ...Ma c’è sempre il Mondiale in Qatar che catalizza gli ascolti e l’attenzione mediale. (Tvblog) Gli ascolti Tv in Europa di prima serata dei principali canali europei e delle partite dei Mondiali di ...MONDIALI 2022 - Nuove voci circolate sui social svelano nuovi dettagli sul mistero dell'esclusione di André Onana dalla spedizione camerunense ai Mondiali in Qa ...