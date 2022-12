Qatar 2022 | si spegne il sogno asiatico Ai quarti sarà Brasile-Croazia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilha battuto la Corea del Sud negli ottavi dei mondiali di calcio. C’era grande attesa tra i gialloverdi per il ritorno di Neymar, che grazie a un recupero lampo dal colpo alla caviglia subito contro la Serbia ha potuto essere in campo dopo aver saltato le sfide contro Svizzera e Camerun. A segnare, dopo appena 7?, però, è il gioiellino del Real Madrid Vinicius Junior, che insacca un assist nato da un’azione personale di Rafinha. Passano giusto 4? e Richarlison viene steso in area Jung Woo-Young. Al dischetto va O Ney, che trasforma. È 2-0 sul tabellino. Al 29? arriva il capolavoro del. Richarlison serve Maquinhos dopo un palleggio ubriacante. La palla arriva a Thiago Silva, che la rende a Richarlison. Controllo di destro e tiro di sinistro. Rete. A questo punto ilfa ile vola sulle ...

