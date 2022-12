Qatar 2022 | l’Olanda celebra il ritorno al gol di Depay

(Di lunedì 5 dicembre 2022)festeggia ilal gol die spera che possa essere decisivo anche ai quarti di finale con l’Argentina Con due foto accostate, il profilo twitter della nazionale olandeseoggi ilal gol di Memphisal Mondiale. Sono trascorsi 3085 dalla rete siglata nel 2014 contro il Cile e l’attaccante del Barcellona è tornato a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori sabato, in Olanda-Usa. 3085 days later… back on the #WorldCup score sheet! ???? @Memphis #NothingLikeOranje pic.twitter.com/fwkfRAhrx0— OnsOranje (@OnsOranje) December 5,Prossimo appuntamento con l’Argentina per rafforzare il progetto di Van Gaal, espresso a chiare lettere:può e deve vincere il Mondiale. E se ...

Sky Tg24

L'Olanda festeggia il ritorno al gol di Depay e spera che possa essere decisivo anche ai quarti di finale con l'Argentina Con due foto accostate, il profilo twitter della nazionale olandese celebra ...Raheem Sterling ha lasciato i Mondiali e ilper tornare di corsa a Londra , dopo che ladri sono entrati nella sua casa nella contea di Surrey, a sud est della capitale inglese. La sua nazionale, l' Inghilterra , è scesa in campo domenica ... Mondiali Qatar 2022, oggi in campo Giappone-Croazia e Brasile-Corea del Sud. DIRETTA Mentre il dt viola Nicolas Burdisso ha fatto rientro in Italia nella giornata di ieri, a volare in Qatar è stato stavolta Joe Barone. Il direttore generale della Fiorentina si trova in queste ore ...L’Olanda festeggia il ritorno al gol di Depay e spera che possa essere decisivo anche ai quarti di finale con l’Argentina Con due foto accostate, il profilo twitter della nazionale olandese celebra ...