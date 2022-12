Putin visita il ponte di Crimea e lo percorre al volante di una Mercedes

Il ponte di Kerch - maxi infrastruttura voluta personalmente da- collega la penisola di Crimea, annessa dalla Russia nel 2014, al territorio della Federazione. Il ponte è stato colpito dall'...Durante la, il presidente ha parlato con i costruttori che hanno partecipato ai lavori di ripristino. Ha guidato una Mercedes lungo il tracciato ricostruito dopo l'attentato dello scorso 8 ottobreIl Presidente russo Vladimir Putin ha attraversato in auto il ponte che collega la penisola di Crimea, in un simbolico recupero di un’infrastruttura gravemente danneggiata dall’esplosione di un camion ...La guerra in Ucraina è arrivata al 285esimo giorno. I russi lanciano una nuova raffica di missili, facendo risuonare gli allarmi anche a Kiev. Un razzo è caduto in territorio moldavo, a Briceni, a rid ...