Premio letterario per il regista e sceneggiatore Christian Olcese

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ilgenovese ha vinto il primonella sezione “Poesia edita” del concorso“Il canto di Dafne” con “L’età della resa” MONTECATINI TERME – Lo scorso 26 novembre 2022, a Montecatini Terme,ha ritirato il primonella sezione “Poesia edita” del concorso“Il Canto di Dafne”, andato al suo ultimo libro, “L’età della Resa”, edito da Fermenti Editrice di Velio Carratoni. Un importante riconoscimento per, che oltre ad essere uno scrittore, è anche uncon all’attivo due cortometraggi realizzati. Il primo, intitolato “Lettera a Faber”, è dedicato a Fabrizio de André e vede la partecipazione di Maurizio Lastrico e di Francesco Patané. Questo ...

