Preghiera del mattino del 5 Dicembre 2022 | “Aiutami ad ascoltarti”

La Luce di Cristo

Il grido dei bambini , delle donne e degli uomini feriti dalla guerra sale a Dio come unastruggente per il cuorePadre. A quante altre tragedie dovremo assistere prima che tutti coloro ...... lo ha eletto all'Episcopato, affidandogli il particolare servizio di segretarioDicastero per ... si legge, 'in fraterna comunione la comunità ecclesiale di Aversa si unisce ine invoca ... Preghiera del Mattino GIOVEDI 01 DICEMBRE 2022 Lodi Giovedì I Settimana di Avvento "Un’enciclica sulla pace in Ucraina", da oggi in libreria e curato dal vaticanista del fatto.it Francesco Antonio Grana, raccoglie tutti i discorsi del pontefice per la fine del conflitto. Un diario d ...Un centinaio di membri della tifoseria 'Torcida Jovem' del Santos si sono ritrovati davanti all'ospedale Albert Einstein di San Paolo per m ...