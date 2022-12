Preferito Grande Fratello Vip 7 | Antonella o Nikita? Ecco cosa dicono i sondaggi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) A distanza di una settimana dall’ultima puntata del GF Vip, stasera 5 dicembre torna l’appuntamento all’insegna del reality di Signorini. Alla vigilia della nuova puntata, emergono i risultati deisuldel GF Vip: chi ha avuto la meglio? Non ci resta che scoprire come si è espresso il pubblico da casa.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sul forum delFratello la situazione è pressoché invariata: Micol è saldamente al primo ... Per ciò che concerne ildalla Casa , su Realiy House , Antonella Fiordelisi torna al primo ...... ex compagno di Belen Rodriguez e concorrente delFratello Vip 6. Non si conoscono con ... Lucia Spinalbese è fidanzata con un ragazzo ma sui social hatenere top secret la sua identità. ...Il web rifila dure critiche a Charlie Gnocchi per delle frasi su Oriana Marzoli e Patrizia Rossetti. Cosa è successo ...Al GF Vip è di nuovo scontro tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi. Una battuta di quest'ultima non sarebbe piaciuta alla coinquilina ...