Portogallo | Dias | «Svizzera? La partita si deciderà nei dettagli»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Ruben, difensore del Manchester City e ora al Mondiale con il, ha parlato in vista del match con laRuben, difensore del Manchester City e ora al Mondiale con il, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Siamo appena usciti da una fase a gironi in cui siamo arrivati primi. Non serve cambiare tante cose, ma sappiate che è unae nient’altro. Lasinei. Noi siamo pronti. Eventuali rigori? Credo che ci possiamo ritenere preparati. Questo lo abbiamo sempre tenuto presente e fa parte della competizione. Ci vuole un po’ di fortuna, ma c’è anche la qualità nell’esecuzione. Ci siamo esercitati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

