Ponte sullo Stretto | Ue | siamo disponibili a finanziare la prima fase

La Commissaria ai Trasporti Adina Valean a seguito dell'incontro con Salvini: "Attendiamo un progetto solido". Il ministro: "Lavori entro due anni" La Ue tende una mano al progetto delstretto di Messina e si dichiara disponibile a finanziare la prima parte del progetto. "Non abbiamo discusso solo dell'inclusione" delStretto di Messina nelle Ten - T, "che c'...Ilaria Calabrò - - > ' Non abbiamo discusso solo dell'inclusione ' delStretto di Messina nelle Ten - T, ' che c'era già, so che è molto importante per il governo italiano, abbiamo discusso dei prossimi passi e ci siamo messi a disposizione. Aspettiamo un ...“Dall’Unione europea arriva un’importante presa di posizione in merito alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche anche rilanciando il tema ...«La commissaria europea ai Trasporti, Adina Valean, con cui ho cenato ieri, ha detto che il Ponte sullo Stretto potrà essere co-finanziato almeno in una prima fase dall'Unione europea: un primo ...