Pogba | la Continassa si avvicina L' obiettivo è il rientro a inizio gennaio

Sabato alle 20 la sua Francia scenderà in campo contro l'Inghilterra nei quarti del Mondiale. Per lui invece l'appuntamento col campo scatta domani, alla: Paulè atteso al rientro dopo un periodo di ferie trascorso a Miami, con un fisioterapista del club al seguito per curare da vicino il recupero fisico. Volto nuovo del 2023 Troverà ...Intanto in queste settimane prima delle vacanze, allalavorerà anche Paulche spera di tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per i primi di gennaio. © RIPRODUZIONE VIETATAPer lui invece l'appuntamento col campo scatta domani, alla Continassa: Paul Pogba è atteso al rientro dopo un periodo di ferie trascorso a Miami, con un fisioterapista del club al seguito per curare ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Le ferie sono quasi finite: domani la Juventus t ...