Pnrr | Toti | ' tireremo somme a fine anno | serve cambio di regole e mentalità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Milano, 5 dic. (Adnkronos) - “Alladell'si potrà valutare i progressi fatti per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non si tratta certo di qualcosa di facile e scontato. Stiamo parlando di riuscire a spendere 200 miliardi di euro aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato dal governo con debito e fondi dello Stato italiano, in un lasso di tempo in cui normalmente una pubblica amministrazione riesce a malapena a fare un progetto esecutivo, guardando ai tempi di realizzazione di grandi progetti strategici del Paese”. Lo ha detto Giovanni, presidente della Liguria, a margine della prima delle due giornate del Festival delle Regioni, organizzato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per valorizzare la ricchezza, l'identità e la specificità dei territori italiani. “È quindi chiaro - ...