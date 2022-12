Pnrr | Meloni | ' scambio pratiche migliori tra Regioni o rischio aumenti gap'

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo vistoche, durante la programmazione, hanno saputo implementare bene gli investimenti previsti, altre che non hanno centrato questo obiettivo, e questo rischia di aumentare il divario trapiù ricche e poveri: un dato sottolineato dalla stessa Commissione europea. E' un aspetto su cui occorre lavorare, favorendo lodelle, mettendo in campo una strategia condivisa e un coordinamento di medio e lungo termine". Così il premier Giorgiaintervenendo in videocollegamento a 'L'Italia delle'.

Ciò, ha dichiarato Giorgia, 'non sarà però mai un pretesto per lasciare indietro una parte del territorio'. L'obiettivo è 'migliorare efficienza e qualità dei servizi e colmare i divari, non ......dei conti anche la Banca d'Italia boccia la prima manovra economica del governo di Giorgia'...- rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima ile ...favorendo lo scambio delle pratiche migliori, mettendo in campo una strategia condivisa e un coordinamento di medio e lungo termine”. Così il premier Giorgia Meloni intervenendo in videocollegamento a ...I limiti ai pagamenti con il Pos e la tregua fiscale sono in contrasto con Pnrr: la Banca d’Italia boccia la manovra “Le disposizioni in materia di pagamenti in contante – aggiungono da Bankitalia – e ...