Planetario | la Lega | “L’odissea nei disservizi delle famiglie con disabili | sconti solo allo sportello”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Niente riduzione o gratuità dei prezzi dei biglietti online o telefonici per leche vogliono visitare ilse c’è un disabile che avrebbe diritto appunto al biglietto gratuito. Lo 060606, il numero di contatti e informazioni di Roma Capitale, non può processare la prenotazione e invita l’utente a recarsi di persona a prendere i tagliandi. Ma c’è di peggio: il sito ufficiale rimanda a un provider per ottenere il pacchetto online, ma i posti dichiarati disponibili spariscono misteriosamente non appena si segnala la presenza di un disabile. L’ unica soluzione è ancora quella del ritiro in presenza. Un’odissea, ma non nello spazio, e in cui la sola coordinata certa sono iche si continuano a registrare nel sistemaprenotazioni e dei servizi ainei Musei di ...