Pioli | «Il Napoli è forte ma sono convinto che il campionato è molto lungo»

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Stefanoospite a Sky, da Fabio Caressa. Ha parlato anche del: «Ilha qualità in tutte le zone del campo. È allenato benissimo. Se mantiene questo ritmo, questa qualità… A Milano per la mole di gioco espressa, non meritavamo di perdere ma ilin tutte le situazioni in cui poteva metterci difficoltà, lo ha fatto. Se mi aspettavo uncosì? Una squadra che a inizio anno, ha perso Koulibaly, Insigne, Mertens, Fabian Ruiz, non me l’aspettavo così continuo e competitiva così rapidamente. Ha vinto tutti gli scontri diretti, ha disputato una grande Champions.che il, mancano 23 partite, citante squadre che posfare ...

Stefanoaspetta il centrocampista nel ritiro di Dubai: ora sta svolgendo dei trattamentiIl Milan sta ricaricando le batterie per tornare a gennaio e dare l'assalto al. Sono otto i punti di ...TUTTO PRONTO - L'accordo con il Milan è impostato: stesso stipendio, intorno ai 3,5 milioni di euro, un anno in più alla corte di(scadenza giugno 2024) per provare a prendere ile ...Stefano Pioli ha accolto con positività la notizia per il suo Milan e i suoi giocatori, visto il momento di difficoltà ...Il Napoli, dopo una prima fase di stagione davvero entusiasmante con la conquista del primato sia in Serie A che in Champions League, come tutte le altre società deve fare i conti con la sosta. Questa ...