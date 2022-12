Perde il controllo del motorino | ragazza precipita nel parcheggio del centro commerciale

Agenzia ANSA

Forse ha perso ildel suo scooter mentre si trovava su una delle rampe del parcheggio ed è precipitata dal centro commerciale di Roma Est: la giovane è stata trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor ......Altea Pinocchio di Guillermo Del Toro è un capolavoro di Gabriele Niola I giochi da tavolo per i fan de Gli Anelli del Potere Gallery 5 Immagini Guarda la gallery "Hollywoodsempre il"... Perde controllo dell'auto e finisce in un canale, morto Intorno alle 5:30 di questa mattina incidente stradale sul cavalcavia dell'autostrada nel territorio comunale di Porpetto, in località Castello. Per cause in corso di accertamento da parte delle forz ...Un uomo è stato assistito dalle equipes sanitarie a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale accaduto intorno alle 22 di ieri in via Dante Alighieri a Praturlone di Fiume Veneto. Per ca ...