(Di lunedì 5 dicembre 2022) Basta una breve ricerca sul web e ci si accorge che a proposito die suicidio è scoppiata una vera e propria bolla di allarme. Solo negli ultimi mesi, decine di giornali hanno titolato articoli a tinte fosche riguardanti un aumento del 75% dei tentativi di suicidio tra issimi. Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio suicidi della Fondazione Brf – Istituto per la ricerca in psichiatria e neuroscienze, all’interno della fascia d’età adolescenziale si verifica un caso di tentato suicidio al giorno. I dati sembrano essere impazziti a seguito del Covid e sono stati confermati dall’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, le cui statistiche riportano circa 464 accessi al pronto soccorso tra il 2018 e il 2019 ed esattamente 752 nei due anni successivi. «Si è spesso parlato di pandemia nella pandemia», afferma Gianluigi Di Cesare, psichiatra ...

Perché i giovani che si suicidano continuano ad aumentare (in Italia e nel mondo)