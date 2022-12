Per Marca | Cristiano Ronaldo da gennaio giocherà con l’Al-Nassr e Ospina

(Di lunedì 5 dicembre 2022), svincolato dopo la rescissione consensuale con il Manchester United,dal prossimo 1con la maglia del. Ne è sicuro il quotidiano spagnolo, che parla anche di un contratto pronto da due stagioni e mezzo tra il campione portoghese e la squadra dell’Arabia Saudita. Il club saudita ha messo sul piatto 200 milioni di euro a stagione a CR7 per un totale di due anni e mezzo di accordo. E, dopo un iniziale tentennamento, sembra ormai pronto ad accettare l’offerta della squadra araba. La cifra, astronomica, comprende l’ingaggio che percepirebbee anche alcuni accordi commerciali già pronti per il portoghese, che si sarebbe convinto di come sia arrivato il momento di abbassare ...

