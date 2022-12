PENNY | Nuovi punti vendita ad Asti e Catania

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – Aprono domani, martedì 6 dicembre 2022, due, rispettivamente ad. Cernusco sul Naviglio – 5 dicembre 2022.Con l’apertura diconferma la sua forte presenza sul territorio piemontese. Il negozio, il 3° nella città e il 76° in Piemonte, si trova in Corso Venezia, 170, ed è frutto di un recupero di un vecchio capannone che ospitava una ridi stock fallimentari. Nello store saranno presenti il reparto macelleria self, la gastronomia con punto caldo e l’angolo bake off per sfornare pane fresco tutto il giorno. Il format dello store prevede un’offerta alimentare e di non-food in linea con la qualità e la convenienza del brand, con una particolare attenzione alle ...