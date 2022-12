Agenzia ANSA

... dove l'uomo è stato accolto dal sindaco di Assisi, Stefania Proietti, dal custode del Sacro Convento, padre Marco Moroni, e da diversi sostenitori che lo hanno raggiunto ancheSicilia. "È ...Abbiamo percorso strade interne e statali e siamo stati anche scortatipolizia stradale". "... Nino è unsimbolo, in tanti hanno seguito la sua avventura per giungere qui e, da quando ... Pellegrino dalla Sicilia ad Assisi con il carretto siciliano - Sicilia (ANSA) - PERUGIA, 05 DIC - È partito dalla Sicilia il 4 ottobre scorso, attraversando mezza Italia a piedi insieme al cavallo Gandalf, per arrivare ad Assisi dopo due mesi e ringraziare San Francesco ...PALERMO - La Polizia di Stato di Palermo ha denunciato in stato di libertà sei soggetti palermitani resisi responsabili del reato di rissa su strada, ...