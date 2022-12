Pelé ricoverato | la figlia | “Non è in fin di vita”

Leggi su funweek

(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Circa tre settimane fa”“ha preso il Covid. È vaccinato, ma a causa dei farmaci antitumorali, della chemioterapia, è fragile e ha avuto un’infezione ai polmoni. Ecco perché è andato in ospedale, a causa dell’infezione polmonare. È grave, perché ha una certa età e sta curando il cancro. È sotto antibiotici e quando si riprenderà tornerà a casa”. Arrivano dalladi, Kely, notizie confortanti circa la salute della leggenda del calcio brasiliano. “In ospedale è assistito meglio ma non è in terapia intensiva, è in una stanza normale, quindi non è a rischio”, aggiunge l’altradi O Rei Flavia. “Essendo una persona con una salute più delicata, è meglio che stia in ospedale. È molto ingiusto dire che è in uno stato terminale, con cure palliative. Non è così. Più di chiunque altro, non ...