Pelé rassicura tutti su Instagram | “Guarderò Brasile-Svizzera in ospedale”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Negli ultimi giorni le condizioni di salute dihanno preoccupato, e non poco, gli appassionati di calcio. Infatti O Rei è stato nuovamente ricoverato in patria, dopo che le cure chemioterapiche avevano smesso di fare effetto., lezioni diNonostante la paura delle ultime ore, O Rei hato i tifosi Verdeoro dal suo letto d’. Infattiha dichiarato, tramite il suo profilo, che guarderà la partita del suocontro la. Il messaggio è ovviamente rivolto anche ai giocatori del, che avrebbero potuto subire la botta psicologica per le cattive condizioni di uno dei propri idoli. Infatti è impossibile non considerare ...