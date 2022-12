Pelé | «Brasile? Guarderò la partita da qui all’ospedale e farò il tifo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 5 dicembre 2022), leggenda del, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram del match di stasera tra verdeoro e Corea del Sud, leggenda del, ha parlato attraverso il proprio profilo Instagram. PAROLE – «Nel 1958, in Svezia, camminavo per le strade pensando di mantenere la promessa fatta a mio padre. So che molti della Nazionale hanno fatto promesse simili e sono anche alla ricerca del loro primo Mondiale. Voglio ispirarvi amici miei.lada quiilper ognuno di voi. Siamo insieme in questo percorso. Buona fortuna al nostro!» L'articolo proviene da Calcio News 24.