Pd | Bindi a La7 | “Bonaccini e Nardella non faranno mai campo progressista | erano renziani Schlein? Non rappresenta sinistra di governo”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) “Faccio fatica a pensare che il Pd disia un Pd di. In tutti questi anni il Pd non ha fatto i conti con il renzismo e certamente non li farà attraverso le candidature die di, di cui conosciamo bene la storia: sono stati protagonisti della stagione renziana. Nello stesso tempo, faccio fatica a pensare che il Pd che si può costuire attorno a Ellypossa essere percepito come unadi”. Così, a “In onda” (La7), Rosystronca le candidature di Stefano, sostenuto da Dario, e di Ellyalla segreteria dem, sottolineando: “Questo paese ha bisogno di unavera che abbia cultura di ...

