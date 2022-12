Pasalic | che sogno | segna il rigore decisivo per portare la Croazia ai quarti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Non conta come un gol per le statistiche, ma vale comunque tantissimo. La prima rete ‘atalantina’ al Mondiale di Qatar 2022 è di Mario, che hato ilpiù importante dellanell’ottavo di finale contro il Giappone: quelloper sancire il passaggio del turno della sua nazionale. Entrato come d’abitudine dalla panchina, con il punteggio già sull’1-1, l’atalantino ha giocato la mezzora restante dei tempi regolamentari da ala destra d’attacco, salvo poi scalare a centrocampo per i supplementari, in un ruolo a lui più congeniale. Si èlato solo per un colpo di testa, per la verità, e poco altro. Si è però preso la responsabilità di calciare uno dei cinque rigori, il quarto per la precisione, che si è poi rivelato quelloper il ...