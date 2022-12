Parma-Benevento | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Gara valida per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I gialloblù vogliono rimanere stabilmente nelle zona alta della classifica, i sanniti, invece, cercano di tirarsi fuori da una situazione ancora delicata.si giocherà giovedi 8 dicembre 2022 alle ore 12.30 presso lo stadio Tardini.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? Gli emiliani sono terzi in classifica con 23 punti, e nelle ultime cinque partite hanno ottenuto due sconfitte, due vittorie e un pareggio ottenuto nello scorso turno a Cagliari. Dopo il vantaggio siglato da Camara, sono stati raggiunti da Pavoletti. I sanniti sono terz’ultimi in classifica con 15 punti e nelle ultime cinque partite hanno ottenuto due tre pareggi, una vittoria e una sconfitta. Pesante la battuta d’arresto casalinga ...

PRIMA SANZIONE CAMIGLIANO Agostino (Cosenza) DA RIVA Jacopo (Como) HEFTI Silvan (Genoa) KUBICA Krzysztof Lesze () MAGRASSI Andrea (Cittadella) OSORIO PAREDES Yordan Hernando () Nessuna sosta per il Benevento Calcio che, dopo il match casalingo di ieri, è tornato subito al lavoro per preparare la prossima sfida contro il Parma, in programma giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 12:30.