Pamela Prati | dopo il GF Vip ammette tutta la verità | “Non l’ho mai tradito”

(Di lunedì 5 dicembre 2022)la fine della sua esperienza al GF Vip ha decido di vuotare il sacco e dire come stanno le cose: non l’ha mai… L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

..., Wilma Goich e Patrizia Rossetti e, udite udite, anche Gegia. Partendo dall'ex compagno di Belen Rodriguez , pare che al noto hair stylist verrà fatta una sorpresa molto speciale ...... 'Ci sarà un durissimo scontro' Successivamente la conduttrice di Mattino 5 ha rivelato che nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip ci sarà anche un durissimo scontro trae le ...Ecco tutto quello che succederà nel corso della prossima puntata del reality show di Alfonso Signorini in onda stasera ...La presenza di Pamela Prati all'edizione odierna del Grande Fratello Vip 6 rimane un'eccezione: sembra infatti che non ricomparirà nella televisione italiana. Come mai Quali sono le cause di quest'el ...