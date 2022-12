Pallanuoto | i migliori italiani della settima giornata di A1 Iocchi Gratta da sette reti

Leggi su oasport

(Di lunedì 5 dicembre 2022)per il Campionato di Serie A1 dimaschile. La Pro Recco continua a dominare: punteggio pieno per i detentori del titolo. Vincono anche le inseguitrici: Savona, Brescia ed Ortigia. Andiamo a rivivere questo turno con iazzurri in vasca. Matteo: assolutamente devastante. In una Pro Recco piena zeppa di giovani, è l’universale delbello a prendersi la scena con una performance mostruosa in casa dell’Anzio Waterpolis: per lui sono addiritturale. Alessandro Velotto:, ma non solo. Ancora una volta il campano dei campioni d’Italia dà spettacolo: se il compagno ne sigla, per il difensore azzurro le ...