Palazzo Chigi | Mai messa in discussione l' autonomia di Bankitalia    

Leggi su agi

(Di lunedì 5 dicembre 2022) AGI - Tutto sommato, "che la manovra non piaccia a sindacati, Confindustria e Banca d'Italia, vuol dire che non pende da nessuna parte" e dunque "è un buon segno, va bene". Giovanbattista Fazzolari si unisce alle voci di quanti osservano che "sia normale che ognuno, in fase di Legge di bilancio, dica quali sono gli aspetti che lo deludono, ci sta". Dove la lettura del sottosegretario all'Attuazione del Programma, e tra i più stretti collaboratori di Giorgia Meloni, entra più direttamente nel vivo della giornata è quando sottolinea che "è partecipata da banche private", insomma "è un'istituzione che ha una visione, legittimamente, e questa visione fa sì che reputi più opportuno che non ci sia più, di fatto, utilizzo di denaro contante". "Questa però - annota ancora Fazzolari - non è la visione della Bce. Non è che uno è cattivo e uno è buono... Abbiamo due ...