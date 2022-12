Omicidio Diabolik | rinviato a giudizio il presunto assassino

(Di lunedì 5 dicembre 2022) commenta Per l'di, il gup di Roma haRaul Esteban Calderon. Per la Procura è l'di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come. Il ...

E' stato rinviato a giudizio dal gup di Roma Raul Calderon Esteban , accusato dalla procura di essere l'autore materiale dell'di Fabrizio Piscitelli , l'ultrà della Lazio noto come. Piscitelli fu freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 in un parco della Capitale. Il processo è ...E' stato rinviato a giudizio dal gup di Roma Raul Calderon Esteban, accusato dalla procura di essere l'autore materiale dell'di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come. Piscitelli fu freddato con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 in un parco della Capitale. Il processo è ...ROMA - É stato rinviato a giudizio dal gup di Roma Raul Calderon Esteban, accusato dalla procura di essere l'autore materiale dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio noto come Diabol ...È stato rinviato a giudizio Raul Calderon, l'uomo vestito da runner che il 7 agosto 2019 ha ucciso Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, freddandolo con un colpo in testa mentre ...